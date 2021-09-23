Москва, 23 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В павильонах «Здоровая Москва», расположенных в столичных парках, медицинские работники провели более 100 тысяч телемедицинских консультаций с горожанами, сообщается на портале мэра столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон Здоровая Москва в Парке Музеон. Пункты вакцинации в Москве

Телеконсультации проводятся после того, как посетитель прошел обследование в павильоне «Здоровая Москва» и у него выявили какие-либо отклонения. Врач связывается с пациентом, назначает дополнительные обследования или выписывает необходимые направления.

Такой вид связи позволяет максимально сократить время между выявлением заболевания и началом оказания квалифицированной медпомощи. Отмечается, что в павильонах «Здоровая Москва» установлено более 1500 единиц высокотехнологичного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в павильонах «Здоровая Москва» москвичи, переболевшие коронавирусной инфекций, смогут пройти дополнительные исследования.

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