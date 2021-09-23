Ижевск, 23 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 23 сентября выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 231 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 51 802 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 61 ребенок в возрасте до 14 лет и 47 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 295 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 42 068 человек. Скончался 1891 житель региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 18 летальных случаев, накануне скончались также 18 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7843 жителя. Из числа получающих лечение 6533 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1520 человек — в состоянии средней степени тяжести, 350 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации в Удмуртии до 22 сентября прививку от коронавируса сделали 387 415 человек. Второй компонент препарата получили 321 300 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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