Москва, 23 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Москве 23 сентября холод немного отступит, сообщает 23 сентября центр погоды «Фобос».

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится циклонической депрессией, генерирующей поля облачности и небольших осадков, что позволит холоду немного отступить», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Воздух прогреется до 12 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 13 градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.