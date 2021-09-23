Синоптики предупредили москвичей о «циклонической депрессии»
Москва, 23 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Москве 23 сентября холод немного отступит, сообщает 23 сентября центр погоды «Фобос».
Иван Шилов ИА REGNUM
Погода
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится циклонической депрессией, генерирующей поля облачности и небольших осадков, что позволит холоду немного отступить», — говорится в прогнозе.
В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Воздух прогреется до 12 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 13 градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.