Улан-Удэ, 23 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью человека, повлёкшего смерть потерпевшего. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 47-летняя женщина скончалась 21 сентября в больнице скорой медицинской помощи.

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По версии следствия, смертельную рану ей нанёс сожитель, с которым они вместе 16 сентября распивали спиртные напитки. Вечером того дня на почве ревности между ними произошёл конфликт.

«Во время ссоры мужчина стал избивать сожительницу, а затем схватил нож и нанес им удар в живот потерпевшей. После этого они успокоились, помирились и легли спать. На протяжении следующих дней женщина оставалась в комнате и практически неподвижно лежала на полу», — отметили в ведомстве.

Подозреваемый при этом не позвонил в скорую и не попытался оказать помощь женщине самостоятельно. В результате 21 сентября женщина перестала подавать признаки жизни, после чего мужчина всё же сходил к соседям и вызвал медиков. Однако было уже поздно.

К настоящему времени предполагаемый убийца задержан и дал подробные показания, полностью признав вину. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу.

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