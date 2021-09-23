Москва, 23 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Существует ряд случаев, в которых повышение пенсии не привязано к фиксированным датам в течение года, например к 1 октября, и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих обстоятельств. Как напомнили в Пенсионном фонде России, это достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере или увольнение с работы.

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«Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения надбавки — Пенсионный фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным», — пояснили в ПФР.

Если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере, то в этом случае надо только подать заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

Помимо этого есть и плановые перерасчёты, которые ежегодно осуществляются в одни и те же даты. Например, 1 января, когда индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Кроме того, 1 августа Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

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Перерасчёты таких видом пенсий Пенсионный фонд осуществляет автоматически, без обращения со стороны пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что перед назначением пенсии гражданам России стоит заранее обращаться в ПФР. Это необходимо для того, чтобы избежать ошибок в документах, которые могут повлечь за собой некорректное начисление пенсию. Например, на размер пенсии, и в принципе — на её назначение (если речь идёт например, о досрочном выходе) может повлиять неправильно указанная должность в трудовой книжке или отсутствие печати.