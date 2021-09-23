Пермь, 23 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В центре Перми утром 23 сентября из-за ДТП образовалась большая пробка. Движение трамваев остановлено. О ситуации на дорогах города сообщают пользователи соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции. Из-за столкновения трамвая с легковым автомобилем весь электротранспорт встал.

Из-за ДТП возникли затруднения при передвижения на машинах в сторону ЦУМа. Автомобилисты стоят в пробке.