Белвью, США, 23 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Valve ответила на 20 самых часто задаваемых вопросов о будущей портативной консоли Steam Deck. Об этом 23 сентября сообщает портал GamesRadar.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Компания рассказала, что собрала вопросы с таких площадок как Reddit, Discord, Twitter и даже из электронного почтового ящика главы компании Гейба Ньюэлла. Valve, в частности, подтвердила, что Steam Deck можно будет подключить к ПК и использовать в качестве контроллера, а также, что на одной Steam Deck можно будет использовать несколько учётных записей. С полной статьёй можно ознакомиться насайте проекта.

Ранее Valve объявила, что проект Steam Deck вошел в«финальную стадию разработки». Ожидается, что консоль поступит в продажу в декабре 2021 года.