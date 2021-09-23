Уфа, 23 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Кандидатуру Ольги Панчихиной представил глава Башкирии Радий Хабиров на должность уполномоченного по правам ребенка в республике. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Pixabay.com Защита детей

«Кандидатура будет рассмотрена депутатами на пленарном заседании государственного собрания 23 сентября. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность большинством голосов от числа избранных депутатов. Ольга Панчихина человек известный, в дополнительном представлении не нуждается», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что Панчихина ранее возглавляла общественную плату региона и имеет большой опыт общественной работы, является автором благотворительных, социальных и образовательных проектов. Сейчас ведет активную деятельность.

«Считаю ей можно доверить такую важную сферу, как защита прав детей», — подчеркнул Толкачев.

Отмечается, что уполномоченный по правам ребенка вступает в должность после принесения присяги на заседании госсобрания Башкирии.

Ранее на протяжении 11 лет этот пост занимала Милана Скоробогатова, которая была избрана депутатом госсобрания региона.