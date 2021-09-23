Севастополь, , 08:22 — REGNUM На полигоне Опук в Крыму прошли учения с боевыми стрельбами мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ЧФ на сайте Минобороны РФ.

Стрельба БРК «Бастион» Mil.ru

В ходе учений дивизионы осуществили выход на позиции, привели БПРК к боевой готовности и отработали нанесение ракетных ударов при развёртывании с марша, а также со скрытых огневых позиций.

пресс-служба ЧФ «В ходе учений личный состав боевых расчётов БПРК «Бастион» ЧФ отработал задачи по обнаружению и уничтожению учебных морских целей с выполнением пусков противокорабельными ракетами на полигоне Опук в Крыму».

В роли кораблей условного противника использовались мишени — два больших корабельных щита.

Отмечается, что для отслеживания корабельной группы условного противника, оснащённой палубной авиацией, на дальних рубежах поражения применялись беспилотные летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, подводная лодка «Старый Оскол» Черноморского флота (ЧФ), завершившая выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, взяла курс к месту постоянного базирования, городу-герою Новороссийску.

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