Амурская область, 23 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Амурской области выявлены два новых очага африканской чумы свиней (АЧС). На этот раз инфекция обнаружена в сёлах Костюковка (Свободненский район) и Симоновка (Шимановский район), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе департамента ветеринарии Амурской области. В этих населённых пунктах введён карантин.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Свиньи

Читайте также: В районе Приамурья забили всех свиней из-за АЧС

На въездах в сёла, где нашли АЧС, установили ограничительные посты. Специалисты проводят дезинфекцию в местах, где находились заболевшие животные. На 30 дней установлен карантин. До его завершения, из сёл нельзя вывозить свиней и продукцию из их мяса. На территории, которая оказалась под угрозой распространения чумы свиней, находятся ещё восемь населённых пунктов. Радиус этой зоны составляет 20 км.

«Ситуация по АЧС в регионе остается непростой. Сотрудники управления ветеринарии делают всё возможное для минимизации ущерба. К сожалению, вирус африканской чумы свиней очень легко распространяется, что значительно затрудняет нашу задачу», — отметил начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в селе Дмитриевское Свободненского района Амурской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Там на 30 суток объявлен карантин и будут убиты более 1100 свиней. Ещё 264 свиньи изъяты с подворий Белогорского городского округа, где также был обнаружен очаг АЧС.