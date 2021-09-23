Каракас, 23 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. ООН должна оказать содействие в диалоге между оппозицией Венесуэлы и венесуэльским правительством республики, заявил президент республики Николас Мадуро 22 сентября в видеообращении для Генеральной Ассамблеи организации.

Mindefensa.gob.ve Николас Мадуро

Речь идет о переговорах, которые проходят в Мексике. По словам Мадуро, поддержка ООН будет содействовать новым договоренностям и заключению глобального соглашения. Он также отметил, что Каракас уже смог добиться конструктивного поведения со стороны «наиболее экстремистски настроенные групп оппозиции».

Кроме того, президент призвал отметить «все преступные санкции» против Венесуэлы, которые ранее ввели США и европейские страны.

Как сообщало ИА REGNUM 22 сентября американский Госдепартамент объявил, что Вашингтон выделит $336 млн в качестве помощи «венесуэльскому народу».