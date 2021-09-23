Ногинск, Московская область, 23 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над ногинским «Знаменем» в матче группового этапа Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 10:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе «Крыльев Советов» хет-трик оформил нападающий Дмитрий Цыпченко. Также по дублю сделали полузащитник Сергей Пиняев и форвард Иван Сергеев. Ещё по голу забили Даниил Липовой, Денис Якуба и Гленн Бийль.

Победа самарского клуба стала самой крупной в истории Кубка России, который проводится с 1992 года. Ранее самый крупный счёт был зафиксирован в ноябре 1992 года в матче екатеринбургского «Уралмаша» и «Океана» из Находки (8:0).