Москва, 23 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 22 сентября закрылись ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 1,69% до $75,90, ИА REGNUM заявил корреспонденту аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Wallpapers.ru Нефть

Котировки повысились на всех трех основных сессиях, несмотря на укрепление доллара после выступления Джерома Пауэлла. Доллар получил поддержку от начала сворачивания программы QE в ноябре, но так как это событие заложено в цены, то укрепление было ограниченным.

Согласно последним данным минэнерго США, на неделе 11−17 сентября запасы нефти уменьшились на 3,5 млн баррелей (прогноз был — 2,44 млн баррелей), до 414 млн баррелей.

Запасы бензина повысились на 3,5 млн баррелей (прогноз был — 1 млн баррелей), до 221,6 млн баррелей.

Запасы дистиллятов снизились на 2,6 млн баррелей (прогноз был — 900 тыс. баррелей), до 129,3 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла на 500 тыс. баррелей в день, до 10,6 млн баррелей в день.

Сегодня, 23 сентября, на торгах в Азии цены на нефть продолжают расти. Баррель нефти Brent подорожал до $76,33 (+0,56%).

В центре внимания участников рынка остаются процентные выплаты компанией Evergrande. Глава компании заявил, что они сделают все, чтобы рассчитаться с инвесторами и клиентами. Рынок позитивно отреагировал на заявление.

На сегодня цель нефти находится на уровне $77,00. Если аппетит к рисковым активам сохранится до конца недели, то можно ожидать ралли по нефти до сопротивления $77,80.

Читайте также: Нефть продолжает дорожать, отыгрывая данные о запасах в США