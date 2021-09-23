Оренбург, 23 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Мэр Оренбурга Владимир Ильиных оштрафован за нарушение сроков оплаты по ряду контрактов, сообщает пресс-служба Ленинского райсуда города.

Fas.gov.ru Штраф

Ранее антимонопольная служба вынесла постановление об административной ответственности, выписав штраф на 30 тыс. рублей. Ведомство указало на нарушение сроков оплаты по муниципальным контрактам на оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий на первое полугодие 2020 года, по изготовлению подарочных постеров для муниципальных нужд, по проведению мониторинга СМИ, на поставку цветочной продукции для муниципальных нужд и по договору энергоснабжения.

Глава Оренбурга обжаловал постановление в судебном порядке. Однако апелляцию удовлетворили лишь частично. Из решения об административном наказании исключены нарушение сроков оплаты по муниципальному контракту на оказание услуг по изготовлению подарочных постеров для муниципальных нужд, а также по муниципальному контракту в части оплаты электрической энергии за апрель. Причиной стало истечение срока давности привлечения к административной ответственности.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано.