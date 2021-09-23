Москва, 23 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Какие цвета кузова легковых автомобилей пользовались наибольшей популярностью в 2021 году на российском авторынке, выяснили эксперты портала «Цена Авто».

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Так, каждый четвертый автомобиль проданный в России в текущем году был белого цвета. При этом 7,6% от этого числа были с покрытием «металлик», а 18,6% — «не металлик».

После белого цвета по популярности следуют серый цвет (20%), черный (17,8%) и синий (10,6%). Замыкает пятерку лидеров серебристый оттенок — 7,9%.

Также в России в 2021 году пользовались популярностью машины коричневого (7,2%), красного (4,8%), зеленого (1,8%), бежевого (1,5%), оранжевого (1,3%), голубого (0,8%) и желтого (0,2%) цветов.

Ранее эксперт посоветовал при покупке подержанного автомобиля обращать внимание на те объявления о продаже транспортного средства, где машина стоит не меньше половины стоимости нового авто.

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