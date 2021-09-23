Вашингтон, 23 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Принять участие в саммите Группы двадцати (G20), который состоится в конце октября в Риме, планирует президент США Джозеф Байден. Об этом 23 сентября сообщает портал Axios.

Présidence de la République France Эмманюэль Макрон и Джо Байден

По данным портала, американский лидер намерен посетить саммит G20 в Риме в конце октября. После этого президент США отправится в Глазго, где в ноябре состоится 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден намерен в конце октября встретиться с президентом Франции Эммануилом Макроном. При этом место встречи лидеров двух стран не называлось, но Псаки упомянула, что американский лидер планирует принять участие в международных совещаниях в Европе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Псаки охарактеризовала тон беседы Байдена с Макроном как «дружеский».