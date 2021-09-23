Москва, 23 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Правительство Москвы направит 75 млн рублей на развитие сервиса проката электросамокатов. Об этом 23 сентября сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прокат электросамокатов

Заместитель мэра рассказал, что в столице продолжится развитие культуры шеринга и экологичного городского транспорта, а сервисы аренды получат поддержку.

«Общий размер субсидии за 2020 год юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по прокату электрических самокатов физическим лицам в городе Москве, составит 75 миллионов рублей», — приводит слова Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Чиновник пояснил, что за время пандемии электросамокаты стали главным транспортом курьеров и волонтёров, а парк проката расширился с 5 до 25 тыс. единиц.