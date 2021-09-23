Париж, 23 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Сумма пожертвований на восстановление cобора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2019 года, достигла €842,8 млн. Об этом 22 сентября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на главу организации по его реконструкции генерала Жан-Луи Жоржелена.

pixajopari Собор Парижской Богоматери

Среди основных источников по сбору средств выделены Фонд Нотр-Дам (€362 млн), Фонд наследия (€232 млн), Фонд Беттанкур (€203 млн), энергетическая компания Total (€100 млн), Фонд «Франция» (€31 млн), Центр исторических памятников республики направил (€7,8 млн) и французское министерство культуры (€9 млн).

Планируется, что сроки и планы работ по восстановлению собора власти страны обнародуют в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля министр культуры Франции Розелин Башло заявила, что на реставрацию собора Парижской Богоматери удалось собрать €830 млн.