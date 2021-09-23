Веллингтон, 23 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Подразделение Amazon Web Services американской компании Amazon создаст в Новой Зеландии новый облачный регион. Об этом говорится в заявлении министра цифровой экономики и коммуникаций страны Дэвида Кларка, 23 сентября опубликованном пресс-службой правительства Новой Зеландии.

Templune Amazon

По словам министра, Amazon стала второй крупной мировой технологической компанией, которая инвестировала столь крупные средства в создание в стране облачного региона (облачных вычислений). Это придаст дополнительный импульс как росту национального цифрового сектора, так и «дальнейшему восстановлению экономики после пандемии коронавируса».

Дэвид Кларк «Общий объём инвестиций Amazon составит порядка 7,5 млрд новозеландских долларов ($5,2 млрд), что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны международного делового сообщества».

В качестве дополнительного эффекта от инвестиций и строительства дата-центров, в стране также появятся новые рабочие места и будет «расширен перечень цифровых государственных услуг».

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания электронной коммерции Amazon объявила о создании 55 000 новых рабочих мест по всему миру в сферах административной деятельности, робототехники, исследований и инженерии.

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