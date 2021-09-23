Красноярск, 23 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Правила использования самокатов приняли в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в мэрии города.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самокаты

Летом 2021 года по улицам Красноярска передвигалось более 1600 арендованных самокатов. Нередко случались различные инциденты и ДТП, связанные, в том числе, с несоблюдением скоростного режима.

В связи с недовольством горожан мэр Красноярска Сергей Ерёмин поручил разработать правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на городских территориях. Разработанный свод правил подписали предприниматели, представители ГИБДД, администрация города.

Основатель сервиса по прокату самокатов Дмитрий Чуйко отметил, что многие предложения прокатчиков были услышаны: «В частности, про виртуальные парковки с разметкой на асфальте, которые позволят аккуратно размещать самокаты в специально отведённых местах».

Правила регламентируют и ограничения скорости передвижения самокатов в определённых местах. Например, на Ярыгинской набережной, острове Татышев, в парках и скверах можно передвигаться со скоростью не более 20 километров в час.

Ограничения коснулись и центральной части города, ряда улиц и территорий, включая площадь Мира. Максимальная скорость на тротуарах проспекта Мира и Виноградовском мосту — 15 километров в час.

Как уточнил представитель ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» Антон Гостев, в краевом центре с весны 2019 года наблюдается рост происшествий с участием электросамокатов.

«Мы рассчитываем, что уже следующей весной и летом ситуация с движением на самокатах улучшится, в том числе, благодаря принятым правилам», — сказал Гостев.

Согласно правилам, все самокаты должны находиться в исправном состоянии. Также ограничиваются места парковки и размещения мобильных средств передвижения.

«В следующем году мы продолжим работу по созданию удобных и безопасных условий использования самокатов», — резюмировал замглавы города — руководитель департамента общественной безопасности Алексей Шувалов.

Читайте также: В Госдуме хотят убрать электросамокаты с тротуаров и прописать наказания