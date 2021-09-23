Лондон, 23 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Студия Playwing решила отложить релиз многопользовательской игры Century: Age of Ashes. Об этом 23 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

«На прошлой неделе мы узнали, что на один день отложен релиз одной из самых ожидаемых игр года, — пояснили разработчики, — как следствие, мы решили отложить выход Century: Age of Ashes на 2 декабря 2021 года».

Издание отметило, что речь наверняка идёт об игре Battlefield 2042, релиз которой состоится 19 ноября 2021-го. Изначально Playwing хотела выпустить Century: Age of Ashes 18 ноября 2021-го.

https://twitter.com/PlayCentury/status/1440692431121387520

Особенностью проекта Century: Age of Ashes является то, что это будет бесплатная многопользовательская экшн-игра про драконов. Разработчики анонсировали проект в декабре 2020 года в рамках церемонии награждения The Game Awards.