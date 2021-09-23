Авторы игры Century: Age of Ashes отложили релиз из-за Battlefield 2042
Лондон, 23 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Студия Playwing решила отложить релиз многопользовательской игры Century: Age of Ashes. Об этом 23 сентября сообщает журнал PC Gamer.
«На прошлой неделе мы узнали, что на один день отложен релиз одной из самых ожидаемых игр года, — пояснили разработчики, — как следствие, мы решили отложить выход Century: Age of Ashes на 2 декабря 2021 года».
Издание отметило, что речь наверняка идёт об игре Battlefield 2042, релиз которой состоится 19 ноября 2021-го. Изначально Playwing хотела выпустить Century: Age of Ashes 18 ноября 2021-го.
https://twitter.com/PlayCentury/status/1440692431121387520
Особенностью проекта Century: Age of Ashes является то, что это будет бесплатная многопользовательская экшн-игра про драконов. Разработчики анонсировали проект в декабре 2020 года в рамках церемонии награждения The Game Awards.