Улан-Удэ, 23 сентября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. 2157 многоквартирных жилых домов в столице Бурятии Улан-Удэ или 100% жилищного фонда подключили к теплу. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

) Аркадий Зарубин Центр Улан-Удэ

«6 сентября начат отопительный сезон. Жилые дома подключены к теплоснабжению в течение 10 календарных дней. 15 сентября был подключен последний многоквартирный дом», — отметил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

При этом управляющие компании двух домов написали письмо в администрацию с просьбой не подключать здания к теплу.

Кроме того, в городе завершены работы по перекладке 11 км тепловых сетей, приняты после капитального ремонта четыре котла.

«Мы от ПАО «ТГК-14» получили график по восстановлению благоустройства после ремонта. До 30 сентября они обязуются закончить работы», — добавил чиновник.

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