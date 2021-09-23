Белый Яр , Югра, 23 сентября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Югре глава посёлка Белый Яр Сургутского района Елена Никифорова отстранена от должности решением суда по ходатайству следствия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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Несмотря на возбуждение нескольких уголовных дел в отношении Елены Никифоровой, она до 22 сентября продолжала занимать пост муниципального главы.

Напомним, в январе 2021 года в отношении уже бывшей главы посёлка Белый Яр было возбуждено третье уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность») из-за нежелания признавать аварийным дом с общим износом в 70%.

Также Елена Никифорова обвиняется в том, что с октября 2019 года по июнь 2020 года выделила муниципальное жильё на условиях служебного найма 17 лицам, не имеющим права на улучшение жилищных условий. Кроме того, препятствовала ремонту дорог определённой подрядной организацией. Ведётся следствие по уголовным делам, возбуждённым по ч.2 ст.169 («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности») и ч.2 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).