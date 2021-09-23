Ульяновск, 23 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Временной исполняющий обязанности Ульяновской области Алексей Русских обсудил возможность участия региона в проектах по развитию малой авиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам визита лётчика-космонавта, Героя Советского Союза и Героя России Сергея Крикалёва.

Ulgov.ru Герой России Сергей Крикалёв и руководитель Ульяновской области Алексей Русских

Руководитель региона пояснил, что «нам важно мнение Сергея Константиновича, как признанного эксперта в сфере авиаотрасли». И подчеркнул, что необходимо «использовать все преимущества Ульяновской области для дальнейшего развития».

«Сегодня обсудили возможные направления сотрудничества, в том числе по развитию малой авиации», — сказал Алексей Русских.

По его словам, на встрече речь шла о перспективах возрождения малой авиации в России и участия в данных проектах Ульяновской области как региона «с сильными авиационными компетенциями».

"Мы обсудили возможности создания новых самолётов малой авиации», — пояснил Сергей Крикалёв, выделив авиационные традиции и авиационную школу Ульяновской области.

По мнению лётчика, в регионе «вполне может быть сформирован центр развития малой авиации».

В качестве такой площадки рассматривается портовая особая экономическая зона, где в настоящее время резидентами являются 38 компаний, в том числе из Германии, Китая, Словении, Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с рабочим визитом побывала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. На встрече были обсуждены вопросы развития инфраструктуры Димитровграда и строительства новых медицинских учреждений.