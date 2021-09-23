Пермь, 23 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Глава СК России Александр Бастрыкин вручил знак отличия «За службу закону» инспектору первого взвода первой роты первого батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми Константину Калинину, который обезвредил стрелявшего на территории университета студента, сообщает пресс-служба СКР.

Мвд.рф Полиция

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении двух автоинспекторов, которые первыми прибыли на место ЧП, обезвредили преступника и организовали эвакуацию студентов и педсостава. Константин Калинин награжден орденом Мужества, а Владимир Макаров — медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев досрочно присвоил пермским инспекторам ДПС, обезвредившим напавшего на вуз студента, очередные специальные звания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Константин Калинин рассказал, как обезвреживал стрелка в вузе. По его словам, он с напарником занимался оформлением ДТП, когда очевидец сообщил о стрельбе. Незамедлительно инспекторы выехали на место. Они увидели бегущих испуганных людей, услышали выстрелы. Калинин в здании университетского корпуса увидел стрелка и потребовал бросить оружие. Однако молодой человек выстрелил в сторону правоохранителя. Тогда Калинин применил оружие. Когда парень упал, то инспектор подбежал к нему, отбросил в сторону нож, оружие и патроны и начал оказывать первую медпомощь. В это Владимир Макаров занимался эвакуацией людей из здания.