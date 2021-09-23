Уссурийск, Приморский край, 23 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Уссурийский гарнизонный военный суд признал виновными бывшего военнослужащего войсковой части 75 234 сержанта запаса Анатолия Ли и двух фигурантов уголовного дела Олега Потоцкого и Ивана Тяна в разбое, совершенном в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного военного СУ СК РФ.

Idea.ru Задержание преступника

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В ходе следствия и в суде установлено, что 28 сентября 2020 года в селе Борисовка Уссурийского городского округа Приморья Ли, Потоцкий, Тян и неустановленное лицо (уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство), с масками на лице, вооружились газовыми баллончиками и травматическим пистолетом, проникли в дом граждан КНР и распылили слезоточивый газ. Одному из жертв наступили на руку и сломали палец. После подавления сопротивления, потерпевших заперли в туалете и обыскали дом. В результате разбойного нападения похищены 7 млн 990 тыс. рублей и пистолет «Гроза-21».

"Приговором Потоцкому и Ли назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, Тяну — на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. также суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших 8 млн 550 тыс. 653 рубля в счет возмещения имущественного и морального вреда», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Обнинским городским судом вынесен приговор 43-летнему местному жителю за разбой и вымогательство.