Канберра, , 07:46 — REGNUM Международные границы Австралии могут быть открыты до Рождества текущего года при соблюдении определённых условий. Об этом 23 сентября сообщил федеральный министр туризма, торговли и инвестиций Дэн Теан в эфире телеканала Эс-би-эс.

Флаг Австралии

Как пояснил Теан, при сохранении темпов вакцинации от COVID-19 международная граница может быть открыта не позднее 25 декабря текущего года. В настоящее время власти Австралии готовят систему контроля на границе, благодаря которой туристы смогут не проходить карантин в отелях при въезде или выезде в Австралию.

Согласно утверждённому национальному плану границы страны могут быть открыты только после того, как 80% жителей страны старше 16 лет будут полностью привиты от COVID-19. При этом премьер-министры Западной Австралии и Квинсленда внесли в план свои коррективы, заявив, что откроют границы штатов только после полной победы над коронавирусом и вакцинации от COVID-19 90% жителей штатов. Свои границы эти два штата планируют открыть не раньше середины апреля 2022 года.

Напомним, власти Австралии закрыли границы страны в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года. В страну могут въехать только её граждане, но при этом количество въезжающих ограничено до 3,5 тыс. человек в неделю. Это привело к тому, что сейчас в очереди на въезд в Австралию ожидают около 45 тыс. граждан, из них в бедственном положении находятся около 4,7 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новое моделирование в рамках отчета, представленного Университетом Мельбурна, показало, что австралийцам по-прежнему придется жить в состоянии локдаунов в течение как минимум полугода.

Читайте ранее в этом сюжете: Локдауны в Австралии сохранятся в 2022 году — Университет Мельбурна