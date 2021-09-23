Благовещенск, 23 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Жительница города Тында Амурской области отправила в WhatsApp-группу для связи с мэрией аудио с угрозами, адресованными главе муниципалитета Марине Михайловой. Главу города она обещала расчленить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе администрации Тынды.

Цитата из х∕ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Ссора

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Поводом для угроз мэру Тынды стало отключение электричества в квартире горожанки. Аудиосообщения, отправленные ею в официальную группу горадминистрации, изобиловали ненормативной лексикой. Угрозы убить и расчленить мэра через WhatsApp отправила проводница пассажирских вагонов в АО «Эспресс Приморья».

Позже женщина прислала в группу извинения и обратилась в полицию с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Теперь жительнице Тынды грозит штраф до 40 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили ужесточить наказание за оскорбление представителей власти. Необходимость таких мер аргументировали законодательством Бельгии, где подобные действия предусматривают наказание в виде лишения свободы на 2−3 года.