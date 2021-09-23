Улан-Удэ, 23 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса и последовавшее за этим закрытие границ тяжело отразилось на состоянии туристической сферы. За 2020 году число туристских фирм в Бурятии сократилось на 14,8%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Аркадий Зарубин Иволгинский дацан. Бурятия

Число турпакетов, проданным фирмами республики снизилось на 78,1% по сравнению с 2019 годом. При этом стоимость пакетов составила 195,8 млн рублей, что на 62,5% меньше, чем в 2019 году.

«В 2020 году услугами туристских фирм Республики Бурятия воспользовалось 10,2 тыс. человек, что на 68,2% меньше, чем в предыдущем году. Закрытые границы в период пандемии вынуждали туристов отказываться от зарубежных туров», — отметили в службе статистики.

При этом число жителей республики, воспользовавшихся услугами бурятских турфирм для выезда за рубеж сократилось в 4,5 раза и едва превысило 2 тыс. человек. Число иностранных туристов снизилось в 35,6 раза и составило 440 человек.

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