Челябинск, 23 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Челябинской области к теплу подключено уже 70% жилого фонда. Об этом сообщает региональный минстрой.

Отопление

22 сентября о полном запуске котельных и подключении жилфонда и социальной сферы уже отчитались Верхний Уфалей, Карабаш, Снежинск, Локомотивный, Озёрск и многие другие территории Южного Урала.

К настоящему времени отопление включено в 90% учреждений соцсферы и 70% жилья. В работу запущено 87% котельных. Подключение к теплу ведётся ежедневно. Главы территорий отчитываются в минстрой о ходе процесса запуска отопления.