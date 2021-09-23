Ульяновск, 23 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области в Димитровграде будут построены новые медицинские учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам рабочей поездки в регион руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.

Ulgov.ru Алексей Русских и Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Федерального медико-биологического агентства посетила Димитровград, где побывала в учреждениях здравоохранения, Федеральном научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии ФМБА и приняла участие в открытии образовательного центра на базе учреждения.

Напомним, что в данном центре, где введены в строй все подразделения, используются методы ядерной медицины и радиомедицины. Онкологическое подразделение позволяет на ранних стадиях выявлять патологию. Ежегодно здесь будут получать помощь 20 тыс. пациентов.

«По своим масштабам и современности он входит в двойку ведущих центров Европы», — сказала Вероника Скворцова.

Она также отметила, что это единственный государственный центр с современной лабораторной терапией, где можно лечить и взрослых, и детей:

«Кроме того, данный центр — головной в стране по онкореабилитации. Комплексный подход здесь позволяет не просто провести очаговое лечение больных, но и восстановить функции организма. Поэтому с клинической точки зрения это выдающийся центр, который находится в активном развитии».

Руководитель агентства также выделила перспективные направления работы ФМБА и Росатома в Димитровграде — создание радионуклидных лекарств для лечения онкозаболеваний на основе сырья, которое создаётся Научно-исследовательским институтом атомных реакторов.

Ulgov.ru Рабочая поездка в Ульяновскую область руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в центре прошли лечение более 830 жителей региона. Также он принимает пациентов из других регионов.

Руководитель региона проинформировал, что в ходе встречи были обсуждены вопросы развития инфраструктуры Димитровграда и привлечения кадров. Также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития научной и инновационно-технологической деятельности.

Региональные власти отмечают, что ФМБА России в Димитровграде объединило в единый кластер все медицинские организации, которые оказывают помощь жителям. Кроме того, город вошёл в специальную программу развития онкологической службы. Здесь будет создан амбулаторный центр онкологии для взрослого и детского населения. Также будет создан центр женского здоровья.

Кроме того, в Димитровграде началось строительство инфекционного корпуса, которое планируется завершить в начале 2023 года.

В 2022 году ФМБА начнёт модернизацию трёх поликлиник, создание нового центра производственной и промышленной медицины, который объединит все виды амбулаторной помощи жителям Димитровграда. Ещё одно направление — создание регионального сосудистого центра на клинической больницы № 172.

Как сообщало ИА REGNUM, развитию социальной инфраструктуры Димитровграда, который является вторым по величине городом в Ульяновской области, будет дан новый импульс при поддержке государственной корпорации «Росатом».