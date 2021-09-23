Южно-Сахалинск, 23 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании в городе Ноглики на Сахалине, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Freestockphotos.biz Пожар

По его данным, возгорание произошло в здании № 4А по улице Юбилейной в ночь на 23 сентября. Спасатели прибыли на место происшествия спустя семь минут после поступления сигнала о возгорании. К этому времени общая площадь возгорания достигла двух квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар произошел на распределительной подстанции в Петропавловске-Камчатском. Пожар был ликвидирован, однако от огня пострадал трансформатор подстанции. Пострадавших не было.