Радужный, Югра, 23 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Югре житель города Радужный обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень фашизма

Следствием установлено, что 25-летний обвиняемый в период с сентября 2019 года по 4 мая 2020 года, находясь в своей квартире, используя персональный компьютер, через интернет на страницах ряда пабликов в одной из социальных сетей, неоднократно размещал комментарии. Его тексты содержали оправдание идеологии и одобрение фашизма (нацизма), а также отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского Международного военного трибунала для суда и наказания военных преступников.

Житель Радужного обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). В ходе следствия обвиняемый раскаялся в содеянном. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.