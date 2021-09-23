Пермь, 23 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Председатель СКР Александр Бастрыкин провел совещание в Перми, на котором подчиненные доложили о ходе расследования громкого дела о стрельбе в университете и о запланированных следственных действиях, сообщает пресс-служба ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

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В настоящее время сформирована следственная группа. В ее состав вошли свыше 50 сотрудников, среди которых наиболее опытные следователи ГСУ СК России, криминалисты Главного управления криминалистики СК России, а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России.

Следователи опрашиваются свидетелей и очевидцев, близких, друзей, одногруппников подозреваемого для выяснения причин, побудивших студента совершить массовое убийство. Проведены обыски, изъяты охотничий билет, документы на оружие и другие материалы, имеющие значение для следствия. Проверяется порядок получения стрелком разрешения на приобретение охотничьего оружия, изымаются записи с камер видеонаблюдения.

Назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая экспертиза — для оценки психического состояния фигуранта уголовного дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на территории вуза молодой человек начал расстреливать прохожих и тех, кто находился в университетском корпусе. При задержании молодой человек оказал сопротивление и получил ранения. В критическом состоянии он находится в реанимации. По данным минздрава, у парня ампутировали часть ноги.

Напомним, жертвами ЧП стали шесть человек. 21 сентября было объявлено днем траура. 22−23 сентябре проходят похороны погибших.