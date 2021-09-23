Челябинск, , 07:31 — REGNUM Гордума Челябинска намерена создать свою интернет-газету. Проект соответствующего решения рассмотрели члены думской комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству, сообщает пресс-служба представительного органа.

Челябинск

Bastiat74

Сетевое издание будет называться «Официальный вестник Челябинской городской Думы». Его намерены создать для экономии бюджетных денег на опубликовании правовых актов думы.

Отметим, сейчас у думы есть свой печатный вестник, издаваемый небольшим тиражом. Также нормативные акты публикуются в газете «Вечерний Челябинск».