Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Netflix, возможно, будет выпускать видеоигры на основе произведений детского писателя Роальда Даля. Об этом 23 сентября сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф ««Вилли Вонка и шоколадная фабрика». реж Мел Стюарт. 1971. США Джин Уайлдер в роли Вилли Вонка

Ранее потоковый сервис объявил, что заключил партнёрское соглашение с компанией Roald Dahl Story. В Netflix отметили, что проект нового сериала «Чарли и шоколадная фабрика», над которым работают Тайки Вайтити и Фил Джонсон натолкнул продюсеров онлайн-кинотеатра на идеи, в рамках которых может быть создана «уникальная вселенная», охватывающая в том числе видеоигры.

Напомним, ранее Netflix уже выступал в качестве издателя видеоигры Stranger Things 3: The Game. Кроме того, персонажи сериала «Очень странные дела» появились в игре Dead by Daylight в камках кроссовера (пересечение сюжетов разных произведений).