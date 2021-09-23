Кызыл, 23 сентября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Туве общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 11 506. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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За минувшие сутки выявлено 54 новых случая. Так, диагноз подтвердился у жителей Кызыла, Тандинского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Улаг-Хемского и других районов.

«Из 54 заболевших мужчин — 23, женщин — 31. По возрасту: детей до 17 лет — 14, от 18 до 49 лет — 27, от 50 до 64 лет — 7, старше 65 лет — 6», — отметили в минздраве.

Госпитализировано за сутки 17 пациентов с COVID-19. Таким образом, всего в ковидных стационарах Кызыла, по состоянию на 23 сентября, лечатся 257 больных. Занятость коечного фонда достигла 75,6%.