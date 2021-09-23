Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в знак поддержки возобновляемых источников энергии думал сменить своё имя на Борея Джонсона — в честь древнегреческого бога северного ветра. Об этом он заявил 22 сентября во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

(сс) OPCW Борис Джонсон

Борис Джонсон «Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить своё имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном».

В своём выступлении Джонсон подчеркнул, что живущим сейчас не удастся избежать критики будущих поколений за загрязнение планеты и проблемы с климатом. Однако значительную часть речи британский премьер-министр выстроил в шуточном стиле, к примеру, упомянув персонажа «Маппет-шоу» лягушонка Кермита. По его словам, лягушонок Кермит был не прав, когда сказал, что быть зелёным не просто — «это и легко, и приятно, и правильно».

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом взять на себя ответственность за решение экологических проблем обратился к лидерам стран мира премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.