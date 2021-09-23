Пермь, 23 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин после ЧП в пермском вузе посетил с рабочей поездкой столицу Пермского края, сообщает пресс-служба СКР.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

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Глава СКР с другими сотрудниками ведомства возложил цветы к созданному возле университета мемориалу в память о погибших в результате стрельбы. Также Бастрыкин навестил раненых, которые находятся в больницах города. Председатель СК России подчеркнул, что ведомство при необходимости окажет требуемую помощь в оперативном решении вопросов реабилитации.

Со студентами Александр Бастрыкин обсудил возможные превентивные меры, которые необходимы во избежание подобных ЧП в будущем. Молодые люди активно вступали в диалог по поводу потенциальных реформ образования, направленных на усиление духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.