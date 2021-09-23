Вашингтон, 23 сентября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Первый звонок канцлеру Германии Ангеле Меркель от президента США Джо Байдена, который он сделал в январе после своей инаугурации, председатель немецкого правительства отклонила. Об этом 22 сентября сообщило издание The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Глава Белого дома сразу после вступления в должность решил, что первой, с кем из иностранных лидеров ему следует поговорить, должна быть Меркель. Байден рассчитывал на то, что звонок послужит сигналом к возвращению к трансатлантической стабильности после неопределенности, возникшей в период правления предыдущего американского президента Дональда Трампа.

Однако, Меркель не стала беседовать с новым главой Белого дома, поскольку собиралась выехать из резиденции в загородный коттедж под Берлином. Она оценила действия Байдена как неуместные и распорядилась согласовать другую дату для звонка. Разговор двух лидеров состоялся только 25 января — спустя пять дней после инаугурации Байдена. Президент США не стал ждать Меркель и 23 января позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля агентство Bloomberg опубликовало статью обозревателя Андреаса Клута, в которой решение Ангелы Меркель отказаться от поддержки позиции США по строительству газопровода «Северный поток — 2» названо унижением для Джо Байдена.