Кызыл, 23 сентября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Туве за неделю с 13 по 20 сентября резко подорожали некоторые виды овощей и куриные яйца. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Петр Данилов ИА Красная Весна Яйца

Так, свежие огурцы выросли в цене на 28%, помидоры — на 22,3%, которые стоят теперь 70,33 и 100,69 рубля за 1 кг соответственно. Десяток яиц в магазинах республики можно купить за 61,36 рубля +7,67%).

При этом морковь (-7,37%), картофель (-3,46%) и белокочанная капуста (-3,31%).

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