Саратов, 23 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Волжском районе Саратова на пятилетнюю девочку напала стая собак, одна из которых укусила ребенка. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, видеоролик о происшествии был размещен в интернете.

Frant.me Собаки

Инцидент произошел 22 сентября у дома №34 на улице Воскресенской на детской площадке. По признакам преступления в отношении должностных лиц администрации города Саратова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Будут проверены действия чиновников, ответственных за отлов, стерилизацию и содержание безнадзорных животных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, учитель одного из образовательных учреждений Саратова 4 сентября около 07:00 направлялась на работу. Недалеко от лицея №62 на улице Чапаева на нее набросилась стая бродячих собак, покусав женщине ноги. Пострадавшая была госпитализирована.

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