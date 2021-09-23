Ульяновск, 23 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области проводится проверка по факту выявления трёх пациенток гинекологического отделения одного из клинических центров с симптоматикой, схожей с COVID-19. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Проверка началась после появления сообщения в социальных сетях о заражении коронавирусом пациентов гинекологического отделения Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. В министерстве поясняют, что большая часть госпитализируется в учреждение в экстренном порядке, а анализы, в том числе для проведения тестов на коронавирус, берутся в приёмном отделении.

«Несмотря на принятые меры, 19 сентября в гинекологическом отделении выявлены три пациентки с симптоматикой, схожей с COVID-19. После получения положительных результатов ПЦР-тестов пациентки были направлены в инфекционные госпитали», — говорится, в частности, в сообщении.

Палаты продезинфицировали, контактные лица изолированы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 80 570 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 71 551 пациент, умерли 2509 жителей.

За последние сутки, 22 сентября, подтверждено 303 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего сделано 1 202 545 лабораторных исследований на коронавирус, под наблюдением остаются 14 428 контактных лиц.