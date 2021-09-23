Пекин, 23 сентября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб, ещё двое считаются пропавшими без вести в результате столкновения двух судов на востоке Китая. Об этом 23 сентября сообщил информационный портал «Чжунго синьвэньван».

Уильям Тернер. Кораблекрушение

ЧП произошло вечером 22 сентября в акватории восточной китайской провинции Чжэцзян, восточнее островов Чжоушань. Столкнулись зарегистрированное в Панаме грузовое судно и китайская рыболовецкая шхуна. Получившие сигнал бедствия спасатели по прибытии на место кораблекрушения спасли четверых человек, ещё один погиб, двое числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается, в ней задействованы корабли береговой охраны, рыболовецкие и другие гражданские суда, расположенные рядом с местом ЧП. Судоходство в районе столкновения судов ограничено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели восьми человек в результате опрокидывания судна на юго-западе Китая.