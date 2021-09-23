Петропавловск-Камчатский, 23 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. 23 сентября прошла онлайн пресс-конференция, посвящённая началу нового сезона природоохранного образовательного проекта «Школа защитников природы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Калинин Озеро Гейзерное. Кроноцкий заповедник, Камчатка

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Проект стартовал в конце 2020 года. Его реализуют «Кроноцкий государственный заповедник», при поддержке правительства Камчатки и Ассоциации особо охраняемых природных территорий региона. Программы обучения рассчитаны для эковолонтеров, гидов-экскурсоводов и инспекторов, позволяют получить новые знания и повысить квалификацию.

Открывая конференцию, ведущий специалист проекта «Школа защитников природы» Дарья Филиппова отметила, что аналогов проекту нет в России. Подробно рассказала об обучающих программах школы, учебной деятельности по трем направлениям.

Дарья Филиппова также сказала о первых результатах: за три смены школа обучила 61 волонтера, за две смены — 31 инспектора ООПТ, 25 выпускников прошли практику на Камчатке.

Первая в этом учебном году и четвёртая с начала реализации проекта волонтёрская смена пройдёт с 29 сентября по 23 октября. Учёба будет проходить дистанционно, будущим защитникам природы предстоят лекции, семинары, домашние задания, дискуссии на вебинарах с экспертами заповедного дела. Затем им нужно будет выбрать направление своей будущей волонтёрской практики.

В новом году в школе планируют обучить не менее 600 человек. Обучение бесплатное и после прохождения практики возможно трудоустройство.

Директор Кроноцкого заповедника Пётр Шпиленок также подчеркнул важность этого образовательного проекта не только для Камчатки, но и в целом для России.

«Проект должен стать глобальным, федеральным. Экология — это та тема, которая объединяет и даёт много возможностей для кардинального решения проблем. Мы нацелены на подготовку кадрового резерва для природоохранных организаций Камчатки, усиление охраны заповедных территорий, повышения уровня экологической культуры населения, вовлечение общественности в решение экологических проблем», — сказал руководитель заповедника.

Заповедный образовательный проект, которому нет аналогов в России, уже второй год предлагает программы обучения для эковолонтеров, а также для заповедных гидов и инспекторов, позволяющие получить новые знания и повысить квалификацию.

Выпускница «Школы защитников природы» волонтер Екатерина Провоторова поделилась мнением о пройденном курсе обучения, о прохождении практики в заповеднике, полученном опыте и знаниях.

«Теоретическая часть подкрепляется практикой. Преподаватели школы — авторитетные российские эксперты в сфере охраны природы, туризма и экологического просвещения. Это позволяет пройти интересное, полезное обучение и неоценимую практику», — резюмировала волонтёр.

Как сообщало ИА REGNUM, против увеличения в десять раз туристического потока в Долину гейзеров на Камчатке высказался директор Кроноцкого государственного заповедника Пётр Шпиленок.