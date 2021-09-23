Казань, 23 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Татарии предъявили обвинение управляющему региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС). Глава ведомства обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Коррупция

Суд по ходатайству следователя СКР избрал для обвиняемого 22 сентября меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИА REGNUM напоминает, в октябре 2020 года региональное отделение ФСС заключило контракт с одной из фирм на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 миллионов рублей. В процессе исполнения контракта сотрудники фонда выявили нарушения условий со стороны фирмы и обратились с иском в арбитражный суд.

Позднее в ходе встречи с руководителем фирмы управляющий отделением ФСС предложил «урегулировать вопрос» с иском за денежное вознаграждение в размере 4 миллионов рублей. После ряда неформальных встреч глава фирмы получил от него план защиты по иску.

10 сентября арбитражным судом с фирмы был взыскан штраф в размере порядка 100 тысяч рублей. Спустя несколько дней глава отделения ФСС, находясь в автомобиле марки Infiniti возле одного из домов по улице Декабристов в Казани, получил от руководителя фирмы 2,4 миллиона рублей «за оказание содействия и необжалование в дальнейшем решения суда».

Передача денежных средств осуществлялась в рамках оперативных мероприятий и при их получении 43-летний управляющий отделением ФСС был задержан.

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