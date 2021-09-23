Кировград, Свердловская область, 23 сентября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Кировграде Свердловской области найдены погибшими местная жительница и два её четырёхлетних сына-близнеца. Об этом пишут СМИ.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Издание TagilCity.ru сообщает, что тела были найдены во время тушения пожара в квартире. По некоторым данным, возгорание произошло в результате поджога с целью скрыть следы преступления.

Издание также сообщает, что на выезде из Кировграда удалось задержать сожителя женщины. В Следственном комитете пока не дают официальных комментариев.