Абакан, 23 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Выдающийся учёный, фольклорист, заслуженный деятель науки Хакасии, переводчик и литературный критик Валентина Майногашева скончалась 22 сентября на 92-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в министерстве образования и науки Хакасии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Имя и труды Валентины Майногашевой известны не только в России, но и за её пределами. Она являлась одним из основоположников хакасской фольклористики, автором свыше 200 научных работ. Майногашева создала фундаментальную научную базу хакасского эпосоведения.

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Минобрнауки Хакасии выразило соболезнования родным и близким Валентины Майногашевой.

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