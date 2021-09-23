Петропавловск-Камчатский, 23 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Пожар произошел в распределительной подстанции в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

12019 Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в одноэтажном здании подстанции на улице Труда. В ликвидации пожара принимали участие девять человек личного состава на двух автоцистернах. Возгорание было потушено, в результате происшествия оказался поврежден трансформатор. Пострадавших не было, причина возгорания выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 сентября в Подмосковье произошло возгорание в ангаре. Общая площадь пожара оценивалась в 3000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших не было.