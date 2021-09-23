Чебоксары, 23 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Жительница Канаша в Чувашии получила условный срок за нападение на двух полицейских. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Андрей Черкасский ИА Крассная Весна Полиция

Перед судом предстала 25-летняя жительнице Канаша. Правоохранители установили, что 22 июня 2021 года около полуночи девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения на лестнице дома, где она проживает. По данным следствия, горожанка была недовольна действиями сотрудницы органов внутренних дел и ударила её ногой в живот.

«При пресечении её противоправных действий злоумышленница нанесла удар по лицу второму полицейскому», — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти»), назначив шесть лет условного срока. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Канашском районе Чувашии вынесен приговор 38-летнему местному жителю, который угрожал правоохранителям вилами. Он получил один год условного срока.

Подробнее:Жителя Чувашии осудили за нападение с вилами на полицейских